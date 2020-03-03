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      В США пронесся мощный торнадо: есть погибшие, разрушены десятки домов

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      В Соединенных Штатах Америки два мощных торнадо пронеслись по городу Нэшвилл, штат Теннеси. В полиции города сообщили о двух погибших, спасатели продолжают разбирать завалы.

      Как сообщают в издании AP, больше всего пострадал центр города.

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      Торнадо разрушил более 40 домов, в том числе и жилые. Также повреждены школы города. В местном аэропорту разрушено несколько ангаров, повреждена линия электропередач.

      Местные власти просили людей оставаться в домах, по крайней мере, до рассвета.

      В США торнадо нанес существенный ущерб: смотрите фото

      По данным полиции Нэшвилла, в результате непогоды погибли два человека. Спасатели продолжают разбирать завалы домов. Вероятно, количество погибших будет увеличиваться. Мэр города Джон Купер отметил, что также есть пострадавшие, которые сейчас находятся в медицинских учреждениях.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Постраждалі Жертвы Стихийный бедствия Торнадо в США
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