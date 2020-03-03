В США пронесся мощный торнадо: есть погибшие, разрушены десятки домов

В Соединенных Штатах Америки два мощных торнадо пронеслись по городу Нэшвилл, штат Теннеси. В полиции города сообщили о двух погибших, спасатели продолжают разбирать завалы.

Как сообщают в издании AP, больше всего пострадал центр города.

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Торнадо разрушил более 40 домов, в том числе и жилые. Также повреждены школы города. В местном аэропорту разрушено несколько ангаров, повреждена линия электропередач.

Местные власти просили людей оставаться в домах, по крайней мере, до рассвета.

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По данным полиции Нэшвилла, в результате непогоды погибли два человека. Спасатели продолжают разбирать завалы домов. Вероятно, количество погибших будет увеличиваться. Мэр города Джон Купер отметил, что также есть пострадавшие, которые сейчас находятся в медицинских учреждениях.