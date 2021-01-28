Гора огня: в Индонезии проснулся самый активный вулкан страны – фото и видео
Вулкан Мерапи ("Гора огня") на острове Ява в Индонезии проснулся. 27 января началось извержение лавы, которая в общем протекла уже минимум на 3 километра.
Источник: The Guardian
Местные власти говорят, что 150 человек пришлось эвакуировать. По всему острову объявили второй уровень опасности – оранжевый.
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К Мерапи (в переводе – "Гора огня") запрещено подходить ближе, чем на 5 километров. Он уже беспокоил местных совсем недавно – в ноябре 2020, что для этого вулкана не характерно.
Извержение вулкана Мерапи: смотрите фото и видео
Реки лавы утекли минимум на 3 километра / Фото Xinhua
Более 150 человек пришлось эвакуировать / Фото AFP
Хотя Мерапи дымит ежедневно, второе извержение за три месяца не ожидали / Фото Barcroft Media
Людям не рекомендуют подходить к горе на 5 километров / Фото Antrafoto
Расплавленная лава стекает по горе уже много часов / Фото News.cn
Мерапи – гора 2968 метров высотой (по другим данным – 2910) и действующий вулкан. Его считают самым активным из индонезийских вулканов, которых в стране десятки.
Однако значительные извержения наблюдают примерно раз в 7 лет (в 2010, например, 347 человек погибли от стихийного бедствия). Мелкие бывают раз в 2 года, но 2 извержения на протяжении нескольких месяцев – редкость.
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