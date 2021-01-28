Вулкан Мерапи ("Гора огня") на острове Ява в Индонезии проснулся. 27 января началось извержение лавы, которая в общем протекла уже минимум на 3 километра.

Источник: The Guardian

Местные власти говорят, что 150 человек пришлось эвакуировать. По всему острову объявили второй уровень опасности – оранжевый.

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К Мерапи (в переводе – "Гора огня") запрещено подходить ближе, чем на 5 километров. Он уже беспокоил местных совсем недавно – в ноябре 2020, что для этого вулкана не характерно.

Извержение вулкана Мерапи: смотрите фото и видео



Реки лавы утекли минимум на 3 километра / Фото Xinhua



Более 150 человек пришлось эвакуировать / Фото AFP



Хотя Мерапи дымит ежедневно, второе извержение за три месяца не ожидали / Фото Barcroft Media



Людям не рекомендуют подходить к горе на 5 километров / Фото Antrafoto



Расплавленная лава стекает по горе уже много часов / Фото News.cn

Мерапи – гора 2968 метров высотой (по другим данным – 2910) и действующий вулкан. Его считают самым активным из индонезийских вулканов, которых в стране десятки.

Однако значительные извержения наблюдают примерно раз в 7 лет (в 2010, например, 347 человек погибли от стихийного бедствия). Мелкие бывают раз в 2 года, но 2 извержения на протяжении нескольких месяцев – редкость.

В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи: расположение на карте