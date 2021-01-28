Вулкан Мерапі ("Гора вогню") на острові Ява в Індонезії прокинувся. 27 січня почалося виверження лави, яка загалом протекла вже щонайменше на 3 кілометри.

Джерело: The Guardian

Місцева влада каже, що 150 людей довелося евакуювати. По всьому острову оголосили другий рівень небезпеки – помаранчевий.

До слова 20 січня в Італії прокинувся вулкан Етна

В Індонезії почалося виверження найактивнішого в країні вулкана

До Мерапі (у перекладі – "Гора вогню") заборонено підходити ближче, ніж на 5 кілометрів. Він вже турбував місцевих зовсім нещодавно – у листопаді 2020, що для цього вулкана не характерно.

Виверження вулкану Мерапі: дивіться фото та відео



Ріки лави витекли щонайменше на 3 кілометри / Фото Xinhua



Понад 150 людей довелося евакуювати / Фото AFP



Хоча Мерапі димить щодня, друге виверження за три місяці не очікували / Фото Barcroft Media



Людям не рекомендують підходити до гори на 5 кілометрів / Фото Antrafoto



Розплавлена лава стікає горою вже багато годин / Фото News.cn

Мерапі – гора 2968 метрів заввишки (за іншими даними – 2910) та діючий вулкан. Його вважають найактивнішим з індонезійських вулканів, яких у країні десятки.

Однак значні виверження спостерігають приблизно раз на 7 років (у 2010, наприклад, 347 людей загинули через стихійне лихо). Дрібніші бувають раз на 2 роки, але 2 виверження упродовж кількох місяців – явище нечасте.

В Індонезії сталося виверження вулкану Мерапі: розташування на карті

Зверніть увагу, що в січня 2021 року в Італії на Сицилії сталося виверження Етни – найактивнішого вулкана Європи (видовищне відео можна переглянути за цим посиланням).



А так само і в Індонезії було виверження іншого вулкана – Семеру викинув гарячі хмари, попіл та дим на 5,6 кілометра в небо над Явою.