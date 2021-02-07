В Индонезии деревня Дженггот превратилась в место, в котором можно снимать фильмы ужасов. Улицы населенного пункта затопило водой ярко-красного цвета. У жуткого явления оказалось совсем банальное объяснение – инцидент на местной текстильной фабрике.

Вода стала красной из-за красителя, который хранили на предприятии.

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Склад затопило, поэтому вода и окрасилась.

В соседней деревне улицы были затоплены зеленой водой

У местных жителей такая, казалось бы, аномалия не вызвала шок. Ведь недавно соседнюю деревню тоже затопило цветной водой – зеленой. Также здесь часто видят лужи, например, пурпурного цвета.

В соцсетях пользователи отмечали: как можно быстрее надо распространить достоверную информацию, чтобы не появились слухи о кровавом дожде или массовых убийствах.

Пекалонган известен производством батика

Отметим, что город Пекалонган, расположенный неподалеку, известен производством батика. Технология – традиционная индонезийская с использованием воска и красителей на водной основе.

Смотрите видео из Индонезии: