В Індонезії село Дженггот перевторилось на місце, у якому можна знімати фільми жахів. Вулиці населеного пункту затопило водою яскраво червоного кольору. У моторошного явища виявилось зовсім банальне пояснення –інцидент на місцевій текстильній фабриці.

Вода стала червоною через барвник, який зберігали на підприємстві.

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Склад затопило, отож вода й пофарбувалась.

У сусідньому селі вулиці були затоплені зеленою водою

Для місцевих жителів така, здавалось би, аномалія не спричинила шок. Адже нещодавно сусіднє село теж затопило кольоровою водою – зеленого забарвлення. Також тут часто бачать калюжі, наприклад, пурпурового кольору.

У соцмережах користувачі наголошували: якнайшвидше треба поширити достовірну інформацію, аби не з'явились чутки про кривавий дощ або масові вбивства.

Пекалонган відомий виробництвом батику

Зазначимо, що місто Пекалонган, що розташоване неподалік, відоме виробництвом батику. Технологія – традиційна індонезійська – з використанням воску та барвників на водній основі.

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