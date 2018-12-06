Индонезия стала жертвой мощного землетрясения

В Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5. Стихийное бедствие потрясло остров Ломбок.

Об этом сообщили Геологической службе США.

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Пока о погибших и пострадавших информации нет.

Напомним, 28 сентября на острове Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 7,7 – эпицентр был неподалеку от побережья, рядом с городом Палу. Вслед за толчком город, где проживают около 350 тысяч человек, накрыла шестиметровая волна цунами. Погибли почти 2 тысячи человек, еще 5 тысяч считаются пропавшими без вести. Разрушения в двух районах – Петебо и Балароа – были настолько масштабными, что чиновники рассматривают возможность объявить их массовыми захоронениями. 3 ноября у берегов Индонезии произошли новые подземные толчки магнитудой 5,2.