На Аляске вулкан Вениаминова выбросил пепел на высоту 5 километров: видео

На Аляске активизировался вулкан Вениаминова. Он изверг столб пепла на высоту 5 километров.

Об этом сообщает The Weather Channel.

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В связи с этим, для авиации объявили "красный" уровень предупреждения.

Сам пепел отнесло на 240 километров к юго-востоку от вулкана. Над поселениями, расположенными недалеко от вулкана, нависла темная туча. Их жители жалуются на очень грязный воздух.



На Аляске активизировался вулкан Вениаминова

Напомним, в начале июня 2018 года в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, которое признано одним из самых сильных за последние годы. Всего от извержения пострадало 2 миллиона человек, 109 человек погибло. В ноябре вулкан вновь начал извергать лаву. Власти Гватемалы объявили эвакуацию в безопасные районы двух тысяч человек, проживающих в окрестностях вулкана Фуэго.