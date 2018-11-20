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      Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: появились впечатляющие фото и видео

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      В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго
      В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго / getty images

      В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго. Накануне из опасной территории вблизи него эвакуировали около 2 тысяч человек.

      По состоянию на 20 ноября, спасатели эвакуировали из опасных районов еще 2 тысяч человек, передает Euronews.

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      Известно, что сейчас вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту до 7 километров, а поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра.

      Фуего виверження вулкану Гватемала
      В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго 

      виверження вулкану Фуего

      Извержение вулкана Фуэго в Гватемале

      Фуэго, который в высоту достигает 3,7 километров входит в число наиболее активных вулканов в Центральной части Америки. Так, его извержение в начале июня 2018 года привело к гибели не менее 190 человек, еще около 230 пропали без вести.

      евакуація Гватемала Фуего виверження вулкану
      Из опасных районов эвакуируют людей

      Больше всего от этого мощного извержения пострадали департаменты Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекс.

      Смотрите видео: извержение вулкана Фуэго в Гватемале

       

      Теги: Стихийный бедствия извержение вулкана
      Источник: 24 Канал
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