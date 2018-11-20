Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: появились впечатляющие фото и видео
В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго. Накануне из опасной территории вблизи него эвакуировали около 2 тысяч человек.
По состоянию на 20 ноября, спасатели эвакуировали из опасных районов еще 2 тысяч человек, передает Euronews.
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Известно, что сейчас вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту до 7 километров, а поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра.
В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале
Фуэго, который в высоту достигает 3,7 километров входит в число наиболее активных вулканов в Центральной части Америки. Так, его извержение в начале июня 2018 года привело к гибели не менее 190 человек, еще около 230 пропали без вести.
Из опасных районов эвакуируют людей
Больше всего от этого мощного извержения пострадали департаменты Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекс.
Смотрите видео: извержение вулкана Фуэго в Гватемале