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      Виверження вулкану Фуего у Гватемалі: з'явились вражаючі фото та відео

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      У Гватемалі продовжується виверження вулкану Фуего
      У Гватемалі продовжується виверження вулкану Фуего / getty images

      У Гватемалі продовжується виверження вулкану Фуего. Напередодні з небезпечної території поблизу нього евакуювали близько 2 тисяч осіб.

      Станом на 20 листопада, рятувальники  евакуювали із небезпечних районів ще 2 тисячі людей, інформує Euronews.

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      Відомо, що наразі вулкан викидає стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, а потік лави із його жерла досягнув довжини у 3 кілометри.

      Фуего виверження вулкану Гватемала
      У Гватемалі продовжується виверження вулкану Фуего 

      виверження вулкану Фуего
      Виверження вулкану Фуего у Гватемалі

      Фуего, який у висоту сягає 3,7 кілометрів входить у число найбільш активних вулканів у Центральній частині Америки. Так, його виверження на початку червня 2018 року призвело до загибелі не менше 190 осіб, ще близько 230 пропали безвісті.

      евакуація Гватемала Фуего виверження вулкану
      Із небезпечних районів евакуйовують людей

      Найбільше від цього потужного виверження постраждали департаменти Ескуінтла, Чімальтенанго і Сакатепекс.

      Дивіться відео: виверження вулкану Фуего у Гватемалі

       

      Теги: виверження вулкану Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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