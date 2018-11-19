Жахливий шторм топить Іспанію: є жертви
Більшість популярних курортів Іспанії, серед яких острів Тенерифе, Балеарські острови, затоплені внаслідок сильного шторму.
Про це повідомляє видання El Confidencial.
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В суботу, 17 листопада, розпочалися сильні дощі в популярних туристичних районах Іспанії. На острові Тенерифе хвилі сягали 10 метрів і знесли балкони готелів, що розташовані на першій лінії. У Малазі шторм зруйнував кілька вуличних кафе та ресторанів.
На острові Тенерифе хвилі сягали 10 метрів і знесли балкони готелів/ Джерело: El Confidencial
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Більше того, у Галісії знайшли тіло літньої жінки. Повідомляється, що вона потонула, коли її будинок затопило водою. На Балеарських островах діє помаранчевий рівень небезпеки. У провінціях Аліканте та Валенсія, а також у Барселоні оголошено червоний рівень небезпеки.
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