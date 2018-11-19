Ужасный шторм топит Испанию: есть жертвы

Большинство популярных курортов Испании, среди которых остров Тенерифе, Балеарские острова, затоплены вследствие сильного шторма.

Об этом сообщает издание El Confidencial.

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В субботу, 17 ноября, начались сильные дожди в популярных туристических районах Испании. На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы отелей, расположенных на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.



На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы отелей/ Источник: El Confidencial

Пользователи постят фото и видео шторма в Twitter.

Los escolares están siendo evacuados con total normalidad gracias al trabajo de @Bomberos_CT pic.twitter.com/HKqfK5vDRU — Policía Local CT (@PoliciaLocalCT) November 19, 2018

Así fue el peor día en #Garachico en los últimos 30 años. El mar no causaba tantos destrozos desde 1987. Cuarenta vecinos desalojados. Comerciantes que lo han perdido todo. pic.twitter.com/reXZFeFEMe — Buenos Días Canarias (@BDCanariasTV) November 19, 2018

Более того, в Галисии нашли тело пожилой женщины. Сообщается, что она утонула, когда ее дом затопило водой. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности. В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности.

Смотрите видео шторма в Испании