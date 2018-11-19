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      Ужасный шторм топит Испанию: есть жертвы

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      Большинство популярных курортов Испании затоплены из-за сильного шторма
      Большинство популярных курортов Испании затоплены из-за сильного шторма / Фото из открытых источников

      Большинство популярных курортов Испании, среди которых остров Тенерифе, Балеарские острова, затоплены вследствие сильного шторма.

      Об этом сообщает издание El Confidencial.

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      В субботу, 17 ноября, начались сильные дожди в популярных туристических районах Испании. На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы отелей, расположенных на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.

      шторм іспанія жертви
      На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы отелей/ Источник: El Confidencial

      Пользователи постят фото и видео шторма в Twitter.

       

      Более того, в Галисии нашли тело пожилой женщины. Сообщается, что она утонула, когда ее дом затопило водой. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности. В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности.

      Смотрите видео шторма в Испании

       

       

      Теги: Жертвы Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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