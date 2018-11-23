11:03
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      На Алясці вулкан Веніамінова викинув попіл на висоту 5 кілометрів: відео

      183 Читать новость на русском
      Вулкан Веніамінова
      Вулкан Веніамінова / Соцмережі

      На Алясці активізувався вулкан Веніамінова. Він вивергнув стовп попелу на висоту 5 кілометрів.

      Про це повідомляє The Weather Channel.

      Читайте також:  Виверження вулкану Фуего у Гватемалі: з'явились вражаючі фото та відео

      У зв'язку з цим, для авіації оголосили "червоний" рівень попередження.

      Сам попіл віднесло на 240 кілометрів на південний схід від вулкана. Над поселеннями, що розташовані недалеко від вулкану, нависла темна хмара. Їхні мешканці скаржаться на дуже брудне повітря. 


      На Алясці активізувався вулкан Веніамінова

      Нагадаємо, на початку червня 2018 року у Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, яке визнано одним з найсильніших за останні роки. Загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей, 109 осіб загинули. У листопаді вулкан знову почав вивергати лаву. Влада Гватемали оголосила про евакуацію в безпечні райони двох тисяч людей, які проживають в околицях вулкана Фуего.

      Теги: виверження вулкану Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      сьогодні , 11:00 Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 10
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 401
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1516
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 09:45 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук 34998
      Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
      сьогодні , 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
      1352
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Хто наказав вбити журналіста Хашоггі: резонансі висновки ЦРУ
      17 листопада , 04:40
      Путін і чужі діти: російський президент знову поцілував хлопчика
       1 червня , 20:37
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук