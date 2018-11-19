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      Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: власти объявили эвакуацию

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      Извержение вулкана Фуэго (иллюстрация)
      Извержение вулкана Фуэго (иллюстрация) / Фото из открытых источников

      Власти Гватемалы эвакуируют в безопасные районы две тысячи человек, которые проживают в окрестностях вулкана Фуэго.

      Об этом сообщает AP.

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      Такое решение приняли после того, как получили предупреждение об увеличении силы извержения вулкана.

      В целом намерены эвакуировать 10 общин. Однако пока предоставят убежище в безопасных районах трем общинам.

      Отметим, вулкан Фуэго достигает 3763 метров высотой. Он является самым активным в Центральной части Америки.

      Напомним, в начале июня 2018 года в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, которое признано одним из самых сильных за последние годы. Всего от извержения пострадали 2 миллиона человек, 109 человек погибли.

      Теги: извержение вулкана Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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