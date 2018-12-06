Індонезія стала жертвою потужного землетрусу
В Індонезії стався сильний землетрус магнітудою 5,5. Стихійне лихо струснуло острів Ломбок.
Про це повідомили Геологічній службі США.
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Наразі про загиблих і постраждалих інформації немає.
Нагадаємо, 28 вересня на острові Сулавесі в Індонезії стався землетрус магнітудою в 7,7 – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі. Загинуло майже 2 тисячі людей, ще 5 тисяч вважаються зниклими без вісті. Руйнування в двох районах – Петебо і Балароа – були настільки масштабними, що чиновники розглядають можливість оголосити їх масовими похованнями. 3 листопада біля берегів Індонезії сталися нові підземні поштовхи магнітудою 5,2.
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