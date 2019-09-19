Индонезию охватили лесные пожары, 50 тысяч гектаров в огне: жуткие фото, видео

Больше всего страдают от лесных пожаров острова Борнео и Суматра. Там уровень задымления стал опасным для здоровья.

На борьбу со стихией направили почти шесть тысяч солдат и полсотни вертолетов, сообщает BBC.

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Пришлось закрыть сотни учебных заведений. В нескольких местных аэропортах из-за слабой видимости отложили десятки рейсов.

Масштабные лесные пожары в Индонезии: смотрите видео

Пламя уничтожает места обитания суматранских орангутанов. Это вид, которому и в привычных условиях грозит исчезновение. По состоянию на 2015 год насчитывалось 6 624 особи этих животных.



Суматранским орангутанам грозит исчезновение

Часто провоцируют беду сами местные жители. Они поджигают лес, чтобы расчистить территорию для сельскохозяйственных нужд.

А сухая жаркая погода, которая держится на островах, способствует быстрому распространению огня. Полиция уже задержала 200 таких горе-фермеров.

2/2 Glad to see some attention from global media - and that it is being called what it is - smoke, not the euphemism "haze" #Indonesia #ASEAN pic.twitter.com/gm2Q6hGVvS — Nirmal Ghosh (@karmanomad) 17 вересня 2019 р.

Индонезия уже в который раз страдает от стихийных бедствий. В начале августа страну всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,8.