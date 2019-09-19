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      Индонезию охватили лесные пожары, 50 тысяч гектаров в огне: жуткие фото, видео

      3 Читати новину українською
      В Индонезии 50 тысяч гектаров охвачено огнем
      В Индонезии 50 тысяч гектаров охвачено огнем / bbc.com

      Больше всего страдают от лесных пожаров острова Борнео и Суматра. Там уровень задымления стал опасным для здоровья.

      На борьбу со стихией направили почти шесть тысяч солдат и полсотни вертолетов, сообщает BBC.

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      Пришлось закрыть сотни учебных заведений. В нескольких местных аэропортах из-за слабой видимости отложили десятки рейсов.

      Масштабные лесные пожары в Индонезии: смотрите видео

      Пламя уничтожает места обитания суматранских орангутанов. Это вид, которому и в привычных условиях грозит исчезновение. По состоянию на 2015 год насчитывалось 6 624 особи этих животных.

      Суматранські орангутани
      Суматранским орангутанам грозит исчезновение

      Часто провоцируют беду сами местные жители. Они поджигают лес, чтобы расчистить территорию для сельскохозяйственных нужд.

      А сухая жаркая погода, которая держится на островах, способствует быстрому распространению огня. Полиция уже задержала 200 таких горе-фермеров.

      Индонезия уже в который раз страдает от стихийных бедствий. В начале августа страну всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

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      Теги: Мир животных Пожар Индонезия
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