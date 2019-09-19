Индонезию охватили лесные пожары, 50 тысяч гектаров в огне: жуткие фото, видео
Больше всего страдают от лесных пожаров острова Борнео и Суматра. Там уровень задымления стал опасным для здоровья.
На борьбу со стихией направили почти шесть тысяч солдат и полсотни вертолетов, сообщает BBC.
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Пришлось закрыть сотни учебных заведений. В нескольких местных аэропортах из-за слабой видимости отложили десятки рейсов.
Масштабные лесные пожары в Индонезии: смотрите видео
Пламя уничтожает места обитания суматранских орангутанов. Это вид, которому и в привычных условиях грозит исчезновение. По состоянию на 2015 год насчитывалось 6 624 особи этих животных.
Суматранским орангутанам грозит исчезновение
Часто провоцируют беду сами местные жители. Они поджигают лес, чтобы расчистить территорию для сельскохозяйственных нужд.
А сухая жаркая погода, которая держится на островах, способствует быстрому распространению огня. Полиция уже задержала 200 таких горе-фермеров.
Индонезия уже в который раз страдает от стихийных бедствий. В начале августа страну всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,8.
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