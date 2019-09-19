Індонезію охопили лісові пожежі, 50 тисяч гектарів у вогні: моторошні фото, відео

Найбільше потерпають від лісових пожеж острови Борнео та Суматра. Там рівень задимлення став небезпечним для здоров'я.

На боротьбу зі стихією направили майже шість тисяч солдатів та півсотні гелікоптерів, повідомляє BBC.

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Довелося закрити сотні навчальних закладів. У кількох місцевих аеропортах через слабку видимість відклали десятки рейсів.

Масштабні лісові пожежі в Індонезії: дивіться відео

Полум'я знищує місця проживання суматранських орангутанів. Це вид, якому й у звичних умовах загрожує зникнення. Станом на 2015 рік нараховувалося 6 624 особини цих тварин.



Суматранським орангутанам загрожує зникнення

Часто спричиняють лихо самі місцеві жителі. Вони підпалюють ліс, аби розчистити територію для сільськогосподарських потреб.

А суха спекотна погода, що тримається на островах, сприяє швидкому поширенню вогню. Поліція вже затримала 200 таких горе-фермерів.

2/2 Glad to see some attention from global media - and that it is being called what it is - smoke, not the euphemism "haze" #Indonesia #ASEAN pic.twitter.com/gm2Q6hGVvS — Nirmal Ghosh (@karmanomad) 17 вересня 2019 р.

Індонезія вже вкотре потерпає від стихійних лих. На початку серпня країну сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,8.