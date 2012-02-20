"От этих "войн" в супермаркетах выиграли все. Больше людей стали делать покупки. В торговых центрах стало интереснее", - говорит маркетинговый аналитик Бен Абаде.

А начиналось все с флешмобов, которые устраивали в супермаркетах энтузиасты ролевых игр. В любую минуту в торговых центрах могли появиться переодетые люди с игрушечным оружием в руках. Они "воевали" друг с другом, пока охрана не прекращала игру.

"Мы объединили косплей и пейнтбол. И вокруг наших "войн" в супермаркетах образовалась большая община игроков", - рассказывает основатель игры Джипта Крофт Кусворт.

Теперь "войны" в супермаркетах устраивают в специально назначенное время. В торговых центрах считают, что эти игры являются хорошей возможностью привлечь больше клиентов.