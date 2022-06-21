Индустриальные парки упростят релокацию промышленных предприятий во время войны, – Кисилевский

21 июня Верховная Рада приняла налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков в Украине.

Принятые законы №5688 и №5689 предусматривают освобождение будущих резидентов индустриальных парков от импортного НДС и пошлины на оборудование, а также освобождение от налога на прибыль на 10 лет. Кроме того, органы местного самоуправления получают право предоставлять льготы по местным налогам.

Читайте также Бизнесу возвращают возмещение НДС после 4 месяцев перерыва

Инициатор законопроектов Дмитрий Кисилевский сообщил, что предохранителем от злоупотреблений налоговыми льготами станет требование использовать ввозимое оборудование исключительно в пределах индустриального парка без права отчуждения в течение 5 лет. Освобождение от налога на прибыль разрешается при условии реинвестирования части прибыли, эквивалентной размеру налога на прибыль. Также резидентам индустриальных парков нельзя начислять и выплачивать дивиденды. И это должно быть отдельное юридическое лицо, физически и юридически находящееся внутри парка.

В Украине внедряется инструмент развития промышленности, который уже давно успешно используется во всем мире, – отметил Дмитрий Кисилевский, – К примеру, в Венгрии в 210 индустриальных парках генерируется около 30% ВВП. В Турции в 400 очень успешных индустриальных парках практически выращена вся турецкая индустрия. Каждый доллар государственных вложений в инфраструктуру индустриальных парков позволит привлечь 5-6 долларов инвестиций.

Также Дмитрий Кисилевский отметил важность принятия стимулов для индустриальных парков в условиях действующего военного положения.

Упрощение релокации предприятий и восстановление экономики

"Почему индустриальные парки нужно запускать прямо сейчас, не дожидаясь победы в войне? Во-первых, индустриальные парки создают благоприятные условия для релокации промышленных предприятий. Во-вторых, в отличие от инициатив по открытию импорта, новые налоговые стимулы направлены на внутреннее производство и рабочие места, которые очень нужны украинцам именно сейчас. В третьих, для деоккупированных и пострадавших территорий индустриальные парки станут удобным инструментом организации промышленной застройки и возобновления работы предприятий. Таким образом, индустриальные парки упростят релокацию промышленных предприятий во время войны и ускорят восстановление экономики после победы", – резюмировал нардеп.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла первый из трех законопроектов для развития индустриальных парков в Украине. Он предусматривал возможность финансирования из бюджета подвода инфраструктуры и сетей в индустриальные парки, возможность компенсации подключения к сетям внутри парка, а также возможность компенсации процентных ставок по кредитам. Также правительству было поручено ежегодно предусматривать не менее 2 миллиардов гривен на реализацию программ поддержки индустриальных парков.

Вас может заинтересовать – как ЕС может отказаться от газа России: видео