В частности, зафиксированы случаи, когда в информационное поле специально вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах, сообщает Служба безопасности Украины.

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Что известно о вражеских вбросах

В Службе безопасности отмечают, что в сеть проникают фамилии и номера авто работников силовых структур и военных Украины. Параллельно во вражеском инфополе есть множество радикальных призывов немедленно задержать этих лиц.

Цель оккупанта очевидна – посеять раздор и спровоцировать столкновения между защитниками Украины.

Учитывая это, СБУ призывает граждан крайне внимательно относиться к распространению непроверенной информации, особенно когда она является анонимной. А представителей правоохранительных структур и территориальной обороны – тщательно проверять полученные данные.

Уважаемые граждане, если вы имеете сведения о ДРГ, прежде всего сообщайте об этом правоохранителям. Желательно – с указанием контактного номера телефона, чтобы информацию можно было быстро проверить и принять необходимые меры,

– пишет госорган в соцсетях.

Напомним, что информацию можно присылать на официальный чат-бот, где она будет проверена.

Оригинальный текст публикации:

Зафиксированы случаи, когда в информационное поле специально вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать. Часто такие "вбросы" направлены против сотрудников силовых структур и военных.

Цель очевидна – посеять раздор и спровоцировать столкновения и стрельбу между защитниками Украины.

Поэтому СБУ призывает граждан крайне внимательно относиться к распространению непроверенной информации, особенно когда она является анонимной. А представителей правоохранительных структур и территориальной обороны – тщательно проверять полученные данные.

Для победы в войне мы должны действовать четко, скоординированно и не поддаваться на провокации врага!

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