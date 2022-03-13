Зокрема, зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, повідомляють Служби безпеки України.
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Що відомо про ворожі вкиди
У Службі безпеки зазначають, що в мережу проникають прізвища та номера авто працівників силових структур та військових України. Паралельно у ворожому інфополі є безліч радикальних закликів негайно затримати цих осіб.
Мета окупанта очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички між захисниками України.
З огляду на це, СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані.
Шановні громадяни, якщо ви маєте відомості про ДРГ, перш за все повідомляйте про це правоохоронців. Бажано – із зазначенням контактного номера телефону, аби інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів,
– пише держорган в соцмережах.
Нагадаємо, що інформацію можна надсилати на офіційний чат-бот, де вона буде перевірена.
Оригінальний текст публікації:
Зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі "вкиди" спрямовані проти співробітників силових структур та військових.
Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України.
Тому СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані.
Для перемоги у війні ми маємо діяти чітко, скоординовано і не піддаватися на провокації ворога!
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