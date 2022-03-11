На Луганщині, у Сєвєродонецьку, СБУ також зловила навідників російської артилерії. Вони допомагали рашистам обстрілювати місто.
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Крім цього, СБУ розпочала допитувати 10 захоплених у полон учасників "військових підрозділів" псевдореспублік. Окупантів знешкодили у боях під Сєвєродонецьком. Встановили, що вони не лише брали участь у бойових діях, а й вели розвідку та мінували дороги.
Злочинці у Полтавській області
Правоохоронці схопили трьох жителів Полтавщини. Вони розпочали розслідування за фактом держзради. Люди брали учать у пропагандистській акції російських ЗМІ та закликали українських військових переходити на бік окупантів.
СБУ отримує від диверсантів цінні відомості, які допоможуть перемозі України,
– наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.
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