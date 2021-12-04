Об отношении церкви к вакцинации против коронавируса рассказал священнослужитель и настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове Тарас Михальчук. Священник отметил, что сам является вакцинированным.
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Люди имеют мало информации о том, нужно ли прививаться
По мнению Тараса Михальчука, Церковь должна говорить о том, почему нужно иммунизироваться против коронавируса. Священник делится с прихожанами личным опытом.
Информации мало, поэтому, вероятно, это породило такой вакуум вокруг вакцинации. С другой стороны, я уже забыл, что я вакцинирован. Просто себе живу, иду вперед,
– сказал священник.
Михальчук отметил, кроме коронавируса в Украине есть еще большие вызовы. Он как военный капеллан часто сталкивается с похоронами защитников Украины.
"В стране 8 год идет война и мы, наверное, немного на фоне вакцинации об этом забыли", – добавил священник.
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Коротко о вакцинации в Украине:
- Вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
- С этого времени в Украине сделали уже более 25 миллионов прививок.
- Украинцев иммунизируют такими препаратами: Covishield (AstraZeneca), Coronavac, Comiraty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca, Janssen (Johnson & johnson's), Moderna.
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