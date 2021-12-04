Про ставлення церкви до вакцинації проти коронавірусу розповів священнослужитель та настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові Тарас Михальчук. Священник зазначив, що сам є вакцинованим.

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Люди мають замало інформації про те, чи треба вакцинуватись

На думку Тараса Михальчука, Церква має говорити про те, чому потрібно імунізуватись проти коронавірусу. Священник ділиться з парафіянами особистим досвідом.

Інформації замало, тому, ймовірно, це породило такий певний вакуум навколо вакцинації. З іншого боку, я вже забув, що я вакцинований. Просто собі живу, йду вперед,

– сказав священник.

Михальчук наголосив, окрім коронавірусу, в Україні є ще великі виклики. Він як військовий капелан часто стикається з похоронами захисників України.

"У країні 8 рік триває війна і ми, напевно, трохи на фоні вакцинації про це забули", – додав священник.

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Коротко про вакцинацію в Україні:

Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

З цього часу в Україні зробили вже понад 25 мільйонів щеплень.

Українців імунізують такими препаратами: Covishield (AstraZeneca), Coronavac, Comiraty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's), Moderna.

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