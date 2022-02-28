Советник главы Офиса Президента Подоляк заявил, что Киев полностью контролируют ВСУ, сообщает 24 канал. Шли тяжелые бои, но столицу Украина не отдаст никому.

Заметьте Мы пережили за это время столько, сколько некоторые за века, – Зеленский

Распространяется новый фейк о том, что Киев якобы окружен российскими войсками. Русские об этом могут лишь мечтать. Это – наша столица. Это – наша страна. Российским военным здесь не место,

– заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что российские войска должны уйти из Украины и забрать тысячи трупов своих солдат. Большинство из них – гниют в полях. Их даже нельзя пока собрать и посчитать, потому что бои продолжаются во многих местах.

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