Радник голови Офісу Президента Подоляк заявив, що Київ повністю контролюють ЗСУ, повідомляє 24 канал. Йшли важкі бої, але столицю Україна не віддасть нікому.

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Поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть лише мріяти. Це – наша столиця. Це – наша країна. Російським військовим тут не місце,

– заявив Подоляк.

Він наголосив, що російські війська мають піти з України й забрати тисячі трупів своїх солдатів. Більшість з них –гниють у полях. Їх навіть не можна наразі зібрати та порахувати, бо бої тривають у багатьох місцях.

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