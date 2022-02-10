Такое мнение высказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош. Он отметил, что доверяет главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

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Дезинформация врага

По словам Яроша, не исключено, что Украина может не иметь какой-то разведывательной информации, которая есть у наших союзников. Это обусловлено тем, что россияне очень активно работают, чтобы распространять дезинформацию.

Сейчас, я думаю, что информация от командования ВСУ является более объективной. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии

Ярош напомнил, что украинцы живут под угрозой эскалации России уже долгое время. Однако наши страны-союзники находятся в другой ситуации, поэтому они переживают за нас.

Запад боится повторения сценария Афганистана

По его словам, волнение также усиливается из-за событий в Афганистане – Запад не ожидал, что талибы так быстро захватят власть в этой стране. Именно поэтому союзники Украины обеспокоены тем, чтобы украинцы не получили скорого поражения от неожиданного наступления России.

Я считаю, что это очень хорошо. Пусть переживают, а мы будем делать свое. Нам главное не паниковать, а готовиться. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии

Ярош добавил, что именно это сейчас и делают в Вооруженных силах Украины. В частности разворачивают территориальную оборону, национальное сопротивление и готовятся к необходимым мобилизационным мероприятиям.

Полное интервью с Дмитрием Ярошем на 24 канале: смотрите видео

Зеленский упрекнул западные СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января встретился с иностранными СМИ. Он призвал не паниковать из-за вероятного вторжения России в Украину.

В то же время Зеленский раскритиковал информационную политику стран Запада. По его мнению, из их публикаций складывается впечатление, что по улицам Украины ездят танки и проходит мобилизация.

Кроме того, глава государства добавил, что информация из разных источников о возможном дальнейшем нападении Москвы на Киев не может не влиять на экономику страны. Именно поэтому начинается паника.

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