Таку думку висловив у авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі командувач Української добровольчої армії, колишній лідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош. Він зазначив, що довіряє головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

Читайте на сайті Ймовірне вторгнення Росії в Україну: як подолати паніку та зберігати спокій

Дезінформація ворога

За словами Яроша, не виключено, що Україна може не мати якоїсь розвідувальної інформації, яка є в наших союзників. Це зумовлено тим, що росіяни дуже активно працюють, аби поширювати дезінформацію.

Зараз, я думаю, що інформація від командування ЗСУ є об'єктивніша. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

Ярош нагадав, що українці живуть під загрозою ескалації Росії вже довгий час. Однак наші країни-союзники перебувають в іншій ситуації, тому вони переймаються за нас.

Захід боїться повторення сценарію Афганістану

За його словами, хвилювання також підсилюється через події в Афганістані – Захід не очікував, що таліби так швидко захоплять владу в цій країні. Саме тому союзники України занепокоєні тим, щоб українці не отримали швидкої поразки від несподіваного наступу Росії.

Я вважаю, що це дуже добре. Хай переймаються, а ми будемо робити своє. Нам головне не панікувати, а готуватися. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

Ярош додав, що саме це зараз і роблять у Збройних силах України. Зокрема розгортають територіальну оборону, національний спротив та готуються до необхідних мобілізаційних заходів.

Повне інтерв'ю з Дмитром Ярошем на 24 каналі: дивіться відео



Зеленський дорікнув західним ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 28 січня зустрівся з іноземними ЗМІ. Він закликав не панікувати через ймовірне вторгнення Росії в Україну.

Водночас Зеленський розкритикував інформаційну політику країн Заходу. На його думку, з їхніх публікацій складається враження, що вулицями України їздять танки й проходить мобілізація.

Крім того, глава держави додав, що інформація з різних джерел про можливий подальший напад Москви на Київ не може не впливати на економіку країни. Саме тому починається паніка.

Актуально – Росія заперечила право українців на україномовну пресу: дивіться відео