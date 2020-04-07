Информация о смерти женщины после штрафа за нарушение карантина – фейк, – полиция

Полиция Черновицкой области сообщила, что информация о смерти женщины после наложения штрафа за нарушение карантина – недостоверна. Правоохранители говорят, что никого за продажу молока на улице не привлекали к ответственности.

Ранее СМИ сообщали, что в Черновицкой области пенсионерка торговала молоком. Полиция оштрафовала женщину на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина. У пенсионерки якобы через несколько часов произошел сердечный приступ и она умерла. В пресс-службе Национальной полиции говорят – такого случая вообще не было.

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Сотрудники полиции Черновицкой области проверили указанную информацию. Среди протоколов, составленных в период карантина, нет ни одного в отношении женщин, которые осуществляли торговлю на улице. Поэтому информация о смерти женщины после наложения штрафа не соответствует действительности,

– сообщили в полиции.

Отметим, в Украине зафиксировали почти 4 тысячи нарушений карантина. Суд наложил штрафы на общую сумму более 272 тысяч гривен. Кроме того, с начала карантина уже открыли 46 уголовных производств.



Какая ответственность за нарушение карантина? / Инфографика 24 канала