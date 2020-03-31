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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Количество оштрафованных за нарушение карантина в разы превышает число больных коронавирусом

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      В Украине уже составили 3120 админпротоколов за нарушения правил карантина / "Слово и дело"

      Украинские правоохранители уже составили 3120 админпротоколов за нарушения правил карантина. Для сравнения, по состоянию на 31 марта в Украине коронавирусом заболели 549 человек.

      По информации пресс-службы МВД, только за минувшие сутки 30 марта было составлено 152 административных протокола по статье о нарушении правил относительно карантина.

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      Кроме того, с начала карантина уже открыли 33 уголовных производства:

      • 19 – статья Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;
      • 14 – связаны с нарушением карантинных мероприятий.

      В МВД добавили, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находится более 18 тысяч 700 правоохранителей:

      • 16 тысяч 100 – работники Нацполиции (892 привлечены на охрану медицинских учреждений, занимающихся лечением и обсервацией украинцев, также они находятся на мобильных постах контроля);
      • 2 тысячи 500 – военнослужащие Нацгвардии;
      • 100 – бойцы ГСЧС Украины.

      Отметим, согласно недавнему решению Кабмина, люди которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, теперь должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Цель таких мер – недопущение занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

      Кстати Людям, прибывшим из-за границы, на 6 день обсервации будут делать ПЦР-тесты

      Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное

      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
      • В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
      • Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
      • Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

      карантин покарання
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Штрафы Министерство внутренних дел
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