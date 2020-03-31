Количество оштрафованных за нарушение карантина в разы превышает число больных коронавирусом

Украинские правоохранители уже составили 3120 админпротоколов за нарушения правил карантина. Для сравнения, по состоянию на 31 марта в Украине коронавирусом заболели 549 человек.

По информации пресс-службы МВД, только за минувшие сутки 30 марта было составлено 152 административных протокола по статье о нарушении правил относительно карантина.

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Кроме того, с начала карантина уже открыли 33 уголовных производства:

19 – статья Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;

14 – связаны с нарушением карантинных мероприятий.

В МВД добавили, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находится более 18 тысяч 700 правоохранителей:

16 тысяч 100 – работники Нацполиции (892 привлечены на охрану медицинских учреждений, занимающихся лечением и обсервацией украинцев, также они находятся на мобильных постах контроля);

(892 привлечены на охрану медицинских учреждений, занимающихся лечением и обсервацией украинцев, также они находятся на мобильных постах контроля); 2 тысячи 500 – военнослужащие Нацгвардии;

100 – бойцы ГСЧС Украины.

Отметим, согласно недавнему решению Кабмина, люди которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, теперь должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Цель таких мер – недопущение занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

​Кстати Людям, прибывшим из-за границы, на 6 день обсервации будут делать ПЦР-тесты

Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность , чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.

, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен , а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы .

. Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения , которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.

, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал