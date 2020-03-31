Количество оштрафованных за нарушение карантина в разы превышает число больных коронавирусом
Украинские правоохранители уже составили 3120 админпротоколов за нарушения правил карантина. Для сравнения, по состоянию на 31 марта в Украине коронавирусом заболели 549 человек.
По информации пресс-службы МВД, только за минувшие сутки 30 марта было составлено 152 административных протокола по статье о нарушении правил относительно карантина.
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Кроме того, с начала карантина уже открыли 33 уголовных производства:
- 19 – статья Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;
- 14 – связаны с нарушением карантинных мероприятий.
В МВД добавили, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находится более 18 тысяч 700 правоохранителей:
- 16 тысяч 100 – работники Нацполиции (892 привлечены на охрану медицинских учреждений, занимающихся лечением и обсервацией украинцев, также они находятся на мобильных постах контроля);
- 2 тысячи 500 – военнослужащие Нацгвардии;
- 100 – бойцы ГСЧС Украины.
Отметим, согласно недавнему решению Кабмина, люди которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, теперь должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Цель таких мер – недопущение занесения новых случаев болезни на территорию Украины.
Кстати Людям, прибывшим из-за границы, на 6 день обсервации будут делать ПЦР-тесты
Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное
- Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
- В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
- За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
- Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
- Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал
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