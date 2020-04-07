Інформація про смерть жінки після штрафу за порушення карантину – фейк, – поліція
Поліція Чернівецької області повідомила, що інформація про смерть жінки після накладення штрафу за порушення карантину – недостовірна. Правоохоронці кажуть, що нікого за продаж молока на вулиці не притягали до відповідальності.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Чернівецькій області пенсіонерка торгувала молоком. Поліція оштрафувала жінку на 17 тисяч гривень за порушення правил карантину. У пенсіонерки, начебто, через кілька годин стався серцевий напад і вона померла. У пресслужбі Національної поліції кажуть – такого випадку взагалі не було.
До теми Порушники карантину у Києві сплатили вже понад 90 тисяч гривень штрафів
Співробітники поліції Чернівецької області перевірили вказану інформацію. Серед протоколів, складених у період карантину, немає жодного щодо жінок, які б здійснювали торгівлю на вулиці. Тож інформація про смерть жінки після накладення штрафу не відповідає дійсності,
– повідомили у поліції.
Зазначимо, в Україні зафіксували майже 4 тисячі порушень карантинних обмежень. Суд наклав штрафи на загальну суму понад 272 тисячі гривень. Крім того, від початку карантину вже відкрили 46 кримінальних проваджень.
Яка відповідальність за порушення карантину? / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Єрмак радив мені людей на заступників, – Венедіктовасьогодні , 10:26
-
Позов на Лукашенка: чоловік написав заяву на президента після смерті матері від COVID-19сьогодні , 11:21
-
Данія послабить карантин: що змінитьсясьогодні , 09:06
-
Хто з депутатів блокує рекордною кількістю правок "антиколомойський" законопроєктсьогодні , 11:27
-
COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнахсьогодні , 13:39
-
Борис Джонсон через коронавірус пробув ніч у реанімації: біографія британського прем’єрасьогодні , 13:10