14:57
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Інформація про смерть жінки після штрафу за порушення карантину – фейк, – поліція

      -
      У поліції повідомили, що не штрафували нікого за продаж молока / Цензор.НЕТ

      Поліція Чернівецької області повідомила, що інформація про смерть жінки після накладення штрафу за порушення карантину – недостовірна. Правоохоронці кажуть, що нікого за продаж молока на вулиці не притягали до відповідальності.

      Раніше ЗМІ повідомляли, що у Чернівецькій області пенсіонерка торгувала молоком. Поліція оштрафувала жінку на 17 тисяч гривень за порушення правил карантину. У пенсіонерки, начебто, через кілька годин стався серцевий напад і вона померла. У пресслужбі Національної поліції кажуть – такого випадку взагалі не було.

      До теми Порушники карантину у Києві сплатили вже понад 90 тисяч гривень штрафів

      Співробітники поліції Чернівецької області перевірили вказану інформацію. Серед протоколів, складених у період карантину, немає жодного щодо жінок, які б здійснювали торгівлю на вулиці. Тож інформація про смерть жінки після накладення штрафу не відповідає дійсності,
      – повідомили у поліції.

      Зазначимо, в Україні зафіксували майже 4 тисячі порушень карантинних обмежень. Суд наклав штрафи на загальну суму понад 272 тисячі гривень. Крім того, від початку карантину вже відкрили 46 кримінальних проваджень.

      Відповідальність за порушення карантину
      Яка відповідальність за порушення карантину? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Штрафи Фейки про коронавірус Поліція Карантин в Україні 2020 Новини Чернівців
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:59 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 385039
      сьогодні , 10:30 "Спіймали на гарячому": стало відомо, хто давав хабарі лікарям за рецепти на "потрібні" ліки
      Новини України 6039
      сьогодні , 12:05 Чому монобільшість "Слуги народу" не може зібрати голосів: пояснення Разумкова
      Новини України 4957
      сьогодні , 08:01 Головні новини 6 квітня: почали діяти нові карантинні обмеження, у Миколаєві стріляли у Тітова
      Новини України 6962
      сьогодні , 09:09 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 16795
      сьогодні , 08:31 Курс валют на 7 квітня: євро майже опустився до позначки 29 гривень, долар – до 27
      Новини України 5244
      сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
      Традиції 48339
      сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
      Лікування 165358
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 07:40 ЄС хоче вийти з кризи: де і коли планують пом'якшити карантин
      Анатолій Максимов
      Залиште відгук