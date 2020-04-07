Інформація про смерть жінки після штрафу за порушення карантину – фейк, – поліція

Поліція Чернівецької області повідомила, що інформація про смерть жінки після накладення штрафу за порушення карантину – недостовірна. Правоохоронці кажуть, що нікого за продаж молока на вулиці не притягали до відповідальності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Чернівецькій області пенсіонерка торгувала молоком. Поліція оштрафувала жінку на 17 тисяч гривень за порушення правил карантину. У пенсіонерки, начебто, через кілька годин стався серцевий напад і вона померла. У пресслужбі Національної поліції кажуть – такого випадку взагалі не було.

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Співробітники поліції Чернівецької області перевірили вказану інформацію. Серед протоколів, складених у період карантину, немає жодного щодо жінок, які б здійснювали торгівлю на вулиці. Тож інформація про смерть жінки після накладення штрафу не відповідає дійсності,

– повідомили у поліції.

Зазначимо, в Україні зафіксували майже 4 тисячі порушень карантинних обмежень. Суд наклав штрафи на загальну суму понад 272 тисячі гривень. Крім того, від початку карантину вже відкрили 46 кримінальних проваджень.



Яка відповідальність за порушення карантину? / Інфографіка 24 каналу