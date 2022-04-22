Информационная война продолжается: что не так с российскими блогерами, которые "поддерживают" Украину?

Несмотря почти два месяца войны на уничтожение нашего государства, российские блогеры остаются в трендах украинского ютуба. "Журналисты" из России спокойно приезжают к нам через Европу, а украинские СМИ и сообщества в телеграме наперебой цитируют палача и убийцу Игоря Гиркина.

Начало полномасштабного вторжения России создало огромный излом в уме многих украинцев, никогда не видевших войну и считавших, что с оккупантами нужно искать компромиссы. Кремлевская пропаганда потеряла свое огромное влияние на наше общество, из-за чего создалось впечатление, что информационную войну Россия дотла проиграла.

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Частично так и есть, но победа Украины на этом поприще исключительно тактическая. Информационные атаки не останавливались ни на миг, а стратегически в этой войне россияне начали продвигаться вперед.

Идея "не таких россиян" остается актуальной

Достаточно проанализировать тренды ютуба, чтобы понять, что никакая информационная война еще не выиграна. Украинцы до сих пор смотрят видео Юрия Дудя , а в эфирах наших национальных каналов прогнозируют этому "либералу" должность российского президента. Несмотря на то, что этот блоггер и журналист годами насаждает идею "братских народов" и всячески помогает пропагандистской машине промывать мозги молодежи. В частности, украинской молодежи. Вспомнить его выпуск с Ивангаем, когда Дудь вырезал все упоминания о Голодоморе и о кровавости советского режима. В своем крайнем фильме российский пропагандист показал, как россияне помогают украинским беженцам за границей. При этом главным нарративом продукта было то, что "братские народы поссорили политики", что существуют "не такие россияне, которые будут страдать от санкций ни за что".

Такую же опасность представляют "бывшие ФСБшники" и "бывшие" ставленники путинского режима. Даже те, кто уже давно получил европейские или американские паспорта и якобы находятся в оппозиции к кремлевскому фюреру. Да, они годами рассказывают о кровавости диктатуры в России, критикуют власть, как только могут. Но параллельно с этим они приобретают незаурядные связи и набивают себе большую аудиторию в Украине. Такие "консервы", которые открывают в нужный момент. Например, Юрий Швец , который во времена СССР был майором КГБ. Имеет около 900 тысяч подписчиков и выход на многих американских политиков, более трех месяцев перед войной он крайне разумно рассказывал о том, насколько верны действия руководства нашего государства, пока не пора сделать мощный информационный вброс.

Ссылаясь на статью CNN, в которой не было ни слова о хищении, Швец рассказал о том, что в Украине якобы распродают гуманитарку из США, а полевые госпитали и другое крайне необходимое оборудование "не доходит до передовой". Разгон подобной "измены" был очень успешным и привел к определенному расколу в нашем обществе.

К "не таким россиянам" можно смело добавлять всех представителей "оппозиционного" политикума типа Навального . Все его твиты о том, как вместо джавелинов американцы должны были предоставить деньги его фонду, нарративы о Крыме и все попытки притворяться антипод кремлевскими властями нацелены на то, чтобы создать иллюзию здорового и обособленного от российской власти общества. Над реализацией примерно таких задач работают и журналисты, целыми редакциями переехавшие из России в Европу. Среди сотен якобы сознательных текстов и новостей они пишут одну – две с нужными нарративами. К ним относится и Марина Овсянникова, работающая в немецком издании Die Welt. Срежиссированное выступление этой пропагандистки на главном канале страны-агрессорки привело к огромным дискуссиям среди менеджмента иностранных компаний на тему, нужно ли им выходить из российского рынка.

Впрочем, наиболее эпическим выглядит появление в украинском медиапространстве террориста и имперца Игоря Гиркина . Высказывания этого убийцы начали распространять во многих наших сообществах по телеграмме, а также в некоторых СМИ еще до начала войны. Смотреть этого палача стали многие украинцы. Мол, "надо знать, что там происходит", а это альтернативная версия. Наиболее бессмысленно распространение видео со словами "Гиркин подтвердил, что на Донбассе мобилизуют людей с инвалидностью". ГУР, СБУ, и сотни журналистов уже почти 3 месяца пишут о массовой мобилизации в ОРДЛО даже тяжелобольных, но, оказывается, украинцам требовалось подтверждение этого от Гиркина? Зачем легализовать убийцу в украинском информпространстве? Сейчас он говорит те вещи, которые хотят услышать наши граждане, полуправды. Но вскоре от изверга можно будет услышать какой-то вброс типа "группировка ВСУ окружена и уничтожена", что украинцы могут принять за правду.

Россияне уходят в активное наступление

Анализируя публикации многих СМИ, посты в соцсетях, можно сделать выводы, что российские информационные войска перешли из обороны в наступление. Они ведут борьбу за умы украинцев. И вполне могут победить благодаря старому и проверенному нарративу о "не таких русских". Нам следует прекратить потреблять российский продукт.

К сожалению, пока остается лишь констатировать, что украинское общество требует, чтобы Германия "слезла с газовой иглы", но при этом сама не может отказаться от российского продукта, верит в "либеральных и добрых россиян" и несет их в наше информационное пространство.