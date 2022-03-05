Информационная война Украины против РФ уже дает первые плоды: россияне вышли на митинг

Украинцы пытаются донести россиянам правдивую информацию о войне РФ против Украины. И это уже дает первые плоды – люди из России вышли на митинг.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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По его словам, 5 марта около 10 тысяч россиян пришли на митинги. Хотя российская дезинформация заявила, что вышло только тысяча человек. Но каждый может увидеть правду на видео в соцсетях.

Мы понимаем, что "лед тронулся". В целом, люди в России начинают понемногу понимать, что эта война им не нужна,

– говорит Денисенко.

Добавим, что в результате войны в Украине многие страны ввели санкции против РФ, а бренды – прекратили сотрудничество. Это нанесет максимальные удары по российской экономике. Какие крупные компании больше не ведут бизнес с россиянами – читайте в статье.