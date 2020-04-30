Информационное пространство Украины под угрозой: доходы на медиарынке упали на 35%

Доходы медиарынка из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, упали на 35%. Это составляет угрозу для информационного пространства Украины.

Финансовое состояние стремительно ухудшилось не только в независимых СМИ, но и в "олигархических", заявил заместитель председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп Никита Потураев, пишет Интерфакс-Украина.

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По тем данным, которые мы получаем, по состоянию на сейчас падение доходов на медиарынке составило 35%. Это очень много,

– отметил Потураев.

По его словам, сейчас украинские СМИ находятся в сложной ситуации. Перспективы тоже не радужные. "Нас могут ждать серьезные потрясения на этом рынке, которые затронут не только независимые сми, но и крупные медиагруппы", – пояснил нардеп.

Потураев уверен, за это следует принять меры по защите украинских медиа от российского влияния. Ведь в стране-агрессоре могут активизировать пропаганду.

"Мы имеем агрессивная медийная среда по соседству, которое еще и постоянно пытается проводить экспансию в наше информационное пространство", – отметил Потураев. И добавил, что украинским СМИ нужно помочь пережить кризис.

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