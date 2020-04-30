Информационное пространство Украины под угрозой: доходы на медиарынке упали на 35%
Доходы медиарынка из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, упали на 35%. Это составляет угрозу для информационного пространства Украины.
Финансовое состояние стремительно ухудшилось не только в независимых СМИ, но и в "олигархических", заявил заместитель председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп Никита Потураев, пишет Интерфакс-Украина.
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По тем данным, которые мы получаем, по состоянию на сейчас падение доходов на медиарынке составило 35%. Это очень много,
– отметил Потураев.
По его словам, сейчас украинские СМИ находятся в сложной ситуации. Перспективы тоже не радужные. "Нас могут ждать серьезные потрясения на этом рынке, которые затронут не только независимые сми, но и крупные медиагруппы", – пояснил нардеп.
Потураев уверен, за это следует принять меры по защите украинских медиа от российского влияния. Ведь в стране-агрессоре могут активизировать пропаганду.
"Мы имеем агрессивная медийная среда по соседству, которое еще и постоянно пытается проводить экспансию в наше информационное пространство", – отметил Потураев. И добавил, что украинским СМИ нужно помочь пережить кризис.
К слову, с 18 мая из-за недостатка финансирования прекратит работу крымскотатарский телеканал ATR
Что известно о проблемах с финансированием телеканала ATR
- 10 февраля 2020 года единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из бюджета.
- В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал недополучил средства из госбюджета. Часть редакции уволили, прекратили производство собственных программ.
- Владимир Зеленский пообещал уладить ситуацию. Однако до сих пор телеканал не получил финансирования.