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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Інформаційний простір України під загрозою: доходи на медіаринку впали на 35%

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      Доходи на медіаринку впали на 35%: що це означає
      Доходи на медіаринку впали на 35% / inventure.com.ua

      Доходи медіаринку через кризу, спричинену епідемією коронавірусу, впали на 35%. Це становить загрозу для інформаційного простору України.

      Фінансовий стан стрімко погіршився не лише в незалежних ЗМІ, а й в "олігархічних", заявив заступник голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп Микита Потураєв, пише Інтерфакс-Україна.

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      За тими даними, які ми отримуємо, станом на зараз падіння доходів на медіаринку склало 35%. Це дуже багато,
      – зазначив Потураєв.

      За його словами, наразі українські ЗМІ перебувають у складній ситуації. Перспективи теж не оптимістичні. "Нас можуть чекати серйозні потрясіння на цьому ринку, які зачеплять не тільки незалежні медіа, але і великі медіагрупи", – пояснив нардеп.

      Потураєв переконаний, через це слід вжити заходів щодо захисту українських медіа від російського впливу. Адже у країні-агресорі можуть активізувати пропаганду.

      "Ми маємо агресивне медійне середовище по сусідству, яке ще й постійно намагається проводити експансію в наш інформаційний простір", – наголосив Потураєв. Та додав, що українським ЗМІ потрібно допомогти пережити кризу.

      До слова, з 18 травня через нестачу фінансування роботу припинить кримськотатарський телеканал ATR.

      Що відомо про проблеми із фінансуванням телеканалу ATR

      • 10 лютого 2020 року єдиний у світі кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати гроші з бюджету.
      • У січні власник ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету. Частину редакції звільнили, припинили виробництво власних програм.
      • Володимир Зеленський пообіцяв владнати ситуацію. Однак досі телеканал не отримав фінансування.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Гроші Новини України Україна – Росія Новини Росії Інформаційні технології Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Медіа ЗМІ
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