Інформаційний простір України під загрозою: доходи на медіаринку впали на 35%

Доходи медіаринку через кризу, спричинену епідемією коронавірусу, впали на 35%. Це становить загрозу для інформаційного простору України.

Фінансовий стан стрімко погіршився не лише в незалежних ЗМІ, а й в "олігархічних", заявив заступник голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп Микита Потураєв, пише Інтерфакс-Україна.

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За тими даними, які ми отримуємо, станом на зараз падіння доходів на медіаринку склало 35%. Це дуже багато,

– зазначив Потураєв.

За його словами, наразі українські ЗМІ перебувають у складній ситуації. Перспективи теж не оптимістичні. "Нас можуть чекати серйозні потрясіння на цьому ринку, які зачеплять не тільки незалежні медіа, але і великі медіагрупи", – пояснив нардеп.

Потураєв переконаний, через це слід вжити заходів щодо захисту українських медіа від російського впливу. Адже у країні-агресорі можуть активізувати пропаганду.

"Ми маємо агресивне медійне середовище по сусідству, яке ще й постійно намагається проводити експансію в наш інформаційний простір", – наголосив Потураєв. Та додав, що українським ЗМІ потрібно допомогти пережити кризу.

До слова, з 18 травня через нестачу фінансування роботу припинить кримськотатарський телеканал ATR.

Що відомо про проблеми із фінансуванням телеканалу ATR