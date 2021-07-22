Соответствующая публикация является очень противоречивой. Представитель Луганщины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш прокомментировал позицию Козака в эфире на 24 канале.

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Статья Козака и Путина – дезориентация Европы

Он обратил внимание на то, что интервью Козака опубликовали во французском издании 13 июля 2021 года. А историческая во всех смыслах статья Владимира Путина появилась 12 июля.

Я считаю, что это комплекс информационных спецопераций, направленных на дезориентацию наших европейских партнеров, европейской аудитории,

– отметил Гармаш.

Он отметил, что авторы соответствующего интервью навязывают нарративы о том, что, дословно "стороны подписали при посредничестве России, Германии и Франции минские договоренности". И таких нарративов, как сказал Гармаш, очень много.

О какой статье идет речь

Во французском издании Politique Internationale 13 июля появилось интервью с Дмитрием Козаком.

Он неожиданно заявил, что якобы Россия не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в частности США, Великобритании или Канады.

Также он отметил, что массовая раздача российских паспортов на территориях оккупированного Донбасса ничего не значит. И заверил, что так называемые "республики" в состав России присоединять не собираются.

Гармаш прокомментировал статью Дмитрия Козака: смотрите видео