Відповідна публікація є дуже суперечливою. Представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш прокоментував позицію Козака в ефірі на 24 каналі.

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Стаття Козака і Путіна – дезорієнтація Європи

Він звернув увагу на те, що інтерв'ю Козака опублікували у французькому виданні 13 липня 2021 року. А історична у всіх сенсах стаття Володимира Путіна з'явилась 12 липня.

Я вважаю, що це комплекс інформаційних спецоперацій, направлених на дезорієнтацію наших європейських партнерів, європейської аудиторії,

– наголосив Гармаш.

Він відзначив, що автори відповідного інтерв'ю нав'язують наративи про те, що, дослівно "сторони підписали за посередництва Росії, Німеччини і Франції мінські домовленості". І таких наративів, як сказав Гармаш, дуже багато.

Про яку статтю мовиться

У французькому виданні Politique Internationale 13 липня з'явилось інтерв'ю з Дмитром Козаком.

Він неочікувано заявив, що нібито Росія не проти приєднання до нормандського формату щодо Донбасу інших учасників, зокрема США, Великої Британії чи Канади.

Також він відзначив, що масова роздача російських паспортів на територіях окупованого Донбасу нічого не означає. І запевнив що так звані "республіки" до складу Росії доєднувати не збираються.

Гармаш прокоментував статтю Дмитра Козака: дивіться відео