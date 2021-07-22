Відповідна публікація є дуже суперечливою. Представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш прокоментував позицію Козака в ефірі на 24 каналі.
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Стаття Козака і Путіна – дезорієнтація Європи
Він звернув увагу на те, що інтерв'ю Козака опублікували у французькому виданні 13 липня 2021 року. А історична у всіх сенсах стаття Володимира Путіна з'явилась 12 липня.
Я вважаю, що це комплекс інформаційних спецоперацій, направлених на дезорієнтацію наших європейських партнерів, європейської аудиторії,
– наголосив Гармаш.
Він відзначив, що автори відповідного інтерв'ю нав'язують наративи про те, що, дослівно "сторони підписали за посередництва Росії, Німеччини і Франції мінські домовленості". І таких наративів, як сказав Гармаш, дуже багато.
Про яку статтю мовиться
- У французькому виданні Politique Internationale 13 липня з'явилось інтерв'ю з Дмитром Козаком.
- Він неочікувано заявив, що нібито Росія не проти приєднання до нормандського формату щодо Донбасу інших учасників, зокрема США, Великої Британії чи Канади.
- Також він відзначив, що масова роздача російських паспортів на територіях окупованого Донбасу нічого не означає. І запевнив що так звані "республіки" до складу Росії доєднувати не збираються.
Гармаш прокоментував статтю Дмитра Козака: дивіться відео