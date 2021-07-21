Своїми заявами Москва намагається маніпулювати Україною. Таку думку в ефірі 24 каналі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
До теми Це не включення до Росії, – заступник голови адміністрації Путіна про паспортизацію Донбасу
Позиція Козака і Путіна відрізняється
За його словами, слова Козака дуже відрізняються від позиції російського президента Володимира Путіна.
Козак, як завжди, бреше,
– наголосив Яковенко.
Він відзначив те, що Росія не має наміру окуповані території Україну долучати до Росії, достатньо очевидно. Це інструмент для шантажу України і для постійного втручання в українські справи.
"Звісно те, що приблизно мільйон жителів Донецької і Луганської областей мають російські паспорти є основою для втручань у внутрішні справи України. Так само як і роздача паспортів жителям Південної Осетії і Абхазії стало втручанням у внутрішні справи Грузії", – пояснив журналіст.
Фантастична заява Козака про НАТО
Суперечить з позицією Путіна і заява заступника голови адміністрації президента Росії про НАТО. "Фантастична заява Козака, що Росія не проти вступу України в Альянс, це ще один абсурд", – вважає Яковенко.
Яковенко прокоментував заяву Козака: дивіться відео