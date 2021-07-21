Своими заявлениями Москва пытается манипулировать Украиной. Такое мнение в эфире 24 канале высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Позиция Козака и Путина отличается

По его словам, слова Козака очень отличаются от позиции российского президента Владимира Путина.

Козак, как всегда, врет,

– отметил Яковенко.

Он отметил, что Россия не намерена оккупированные территории Украины присоединять к России, что достаточно очевидно. Это инструмент для шантажа Украины и для постоянного вмешательства в украинские дела.

"Конечно то, что примерно миллион жителей Донецкой и Луганской областей имеют российские паспорта является основой для вмешательств во внутренние дела Украины. Так же как и раздача паспортов жителям Южной Осетии и Абхазии стало вмешательством во внутренние дела Грузии", – объяснил журналист.

Кстати! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также сравнил агрессивные действия России на территории Украины и Грузии. По его словам, государство-оккупант действует по одинаковому сценарию.

Фантастическое заявление Козака о НАТО

Противоречит позиции Путина и заявление заместителя главы администрации президента России о НАТО. "Фантастическое заявление Козака, что Россия не против вступления Украины в Альянс, это еще один абсурд", – считает Яковенко.

Яковенко прокомментировал заявление Козака: смотрите видео