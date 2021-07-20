До цих висновків глава МЗС дійшов під час візиту на лінію розмежування між Грузією та окупованою територією Абхазії. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, оприлюдненому на сторінці у фейсбуці.
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Росія діє скрізь однаково
Вкотре переконуєшся, що дії Росії скрізь є однаковими. Неформальна підтримка за принципом "нас там нєт", намагання ввести своїх миротворців – у грузинському випадку це вдалося. Потім починається паспортизація, русифікація і бордиризація: зміцнення кордонів між окупованими територіями та Грузією. Все це ми добре знаємо на нашому прикладі,
– сказав міністр.
Дмитро Кулеба зазначив, що "в Придністров'ї, що у Грузії, що в Україні працює у росіян одна і та ж схема". Відповідно і протидіяти російським окупаційним намірам "нам потрібно, трьом країнам разом".
Що відомо про війну Грузії та АбхазіїАбхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії у 1992 році, що призвело до конфлікту. Після п'ятиденної війни між Росією та Грузією 2008 році Москва визнала "незалежність" регіону.
Більшість цивілізованих країн цього не зробили. Грузія вважає Абхазію, як і інший непідконтрольний їй нині сепаратистський регіон Південну Осетію, територіями, які окупувала країна-агресор.