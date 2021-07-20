До цих висновків глава МЗС дійшов під час візиту на лінію розмежування між Грузією та окупованою територією Абхазії. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, оприлюдненому на сторінці у фейсбуці.

Читайте також Росія нарощує військову присутність в Абхазії, – Зеленський

Росія діє скрізь однаково

Вкотре переконуєшся, що дії Росії скрізь є однаковими. Неформальна підтримка за принципом "нас там нєт", намагання ввести своїх миротворців – у грузинському випадку це вдалося. Потім починається паспортизація, русифікація і бордиризація: зміцнення кордонів між окупованими територіями та Грузією. Все це ми добре знаємо на нашому прикладі,

– сказав міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що "в Придністров'ї, що у Грузії, що в Україні працює у росіян одна і та ж схема". Відповідно і протидіяти російським окупаційним намірам "нам потрібно, трьом країнам разом".