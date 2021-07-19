Президент зазначив, що на спостережному пункті Абастумані мав можливість бачити, як окуповують Грузію. Також він пройшовся по Інгурському мості – єдиному пропускному пункту в регіоні.

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"В Абхазії нарощують військову присутність Росії, порушують права громадян", – сказав Володимир Зеленський.

Окупанти не пускають моніторингову групу ЄС

Керівник моніторингової місії Євросоюзу у Грузії Марек Щігел зазначив, що пункт пропуску погано працював через карантин. Тому місцеві мешканці, а саме вчителі шкіл, не могли потрапити у свої домівки.



Інгурський міст / Фото Офіс Президента

Зараз рух через міст відновили. Щодня тут проходять близько 2 тисяч людей. Псевдовлада Абхазії та "Південної Осетії" не пропускає місію ЄС на підконтрольну їм анексовану частину Грузії.

Зеленський наголосив, що Україна та Грузія – це стратегічні партнери, які підтримують територіальну цілісність одна одної. Він зазначив, що держави спільно працюватимуть для деокупації.

Що відомо про візит Зеленського до Грузії