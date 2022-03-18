Информационный фронт работает: уже заблокировано 1500 вражеских ресурсов с помощью чат-ботов

Граждане Украины активно помогают правоохранителям бороться с российскими оккупантами на информационном фронте.

С помощью чат-ботов в Telegram пользователи сообщают о враждебных действиях на территории нашего государства, а также о выявленной пропаганде и дезинформации. Уже удалось заблокировать 1500 ресурсов агрессора, некоторые заблокированные каналы имели даже 15-тимиллионную аудиторию, сообщило МВД Украины.

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Кроме телеграм-каналов, заблокировано 3178 публикаций, которые оправдывали военные преступления и гибель мирного населения Украины.

Напомним, Кіберполіція для этого еще в начале войны создала телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA и телеграм-бот, которые помогают противодействовать пророссийской пропаганде и дезинформации путем направления жалоб на опасный контент в соцсетях.

Принцип работы телеграм-каналов для жалоб: пользователи присылают в бот ссылку на сообщество, которое считают опасным во времена военной агрессии. Далее предоставляется оценка контента. После чего пользователи канала жалуются на враждебные ресурсы.

Также в МВД напомнили о еще одном специальном боте "Народный мститель". Там пользователи могут сообщать о метки, оставленные врагом, обнаруженную технику или военных оккупантов, случаи мародерства, а также места нахождения снарядов, которые не разорвались. По состоянию на сегодня, 18 марта, через бот поступило более 44 тысяч сообщений.

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