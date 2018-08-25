Информаторы разведки США в России прекратили выходить на связь, – СМИ

Информаторы Центрального разведывательного управления США на территории России прекратили выходить на связь, поэтому американским разведслужбам не известны намерения президента РФ Владимира Путина перед выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, близких к разведке.

"Важнейшие информаторы в Кремле в значительной мере не выходят на связь, оставляя ЦРУ и другие разведслужбы в неведении о намерениях Путина относительно промежуточных выборов в ноябре", – говорится в статье издания.

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Также сообщается, что в ЦРУ не верят в то, что их источники были скомпрометированы или убиты. Предполагается, что информаторы ЦРУ в России замолчали, вероятно, вследствие агрессивных контрразведывательных мероприятий Москвы.

Кроме того, действующие и бывшие чиновники США заявили, что высылка американских офицеров разведки из Москвы нанесла ущерб коллективным усилиям. Таким образом, разведка США не имеет доступа к данным о намерениях России относительно предстоящих выборов в Соединенных Штатах.

В то же время различные компании по киберзащите сообщают о большом количестве российских хакерских атак на сайты и данные представителей политсил США.

Старшие работники разведки, в частности, директор национальной разведки США Дэн Коатс, предостерег, что россияне пытаются подорвать американские демократические институты.