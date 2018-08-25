Інформатори розвідки США в Росії припинили виходити на зв'язок, – ЗМІ

Інформатори Центрального розвідувального управління США на території Росії припинили виходити на зв'язок, тому американським розвідслужбам не відомі наміри президента РФ Володимира Путіна перед виборами до Конгресу, що відбудуться в листопаді.

Про це повідомляє The New York Times з посилання на американських чиновників, близьких до розвідки.

"Найважливіші інформатори в Кремлі значною мірою не виходять на зв'язок, залишаючи ЦРУ та інші розвідслужби в невіданні про наміри Путіна щодо проміжних виборів у листопаді", – мовиться у статті видання.

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Також повідомляється, що у ЦРУ не вірять у те, що їх джерела були скомпрометовані або вбиті. Припускається, що інформатори ЦРУ в Росії замовкли, ймовірно, внаслідок агресивних контррозвідувальних заходів Москви.

Крім того, чинні та колишні чиновники США заявили, що висилка американських офіцерів розвідки з Москви завдала шкоди колективним зусиллям. Таким чином, розвідка США не має доступу до даних про наміри Росії щодо майбутніх виборів у Сполучених Штатах.

Водночас різні компанії з кіберзахисту повідомляють про велику кількість російських хакерських атак на сайти та дані представників політсил США.

Старші працівники розвідки, зокрема директор національної розвідки США Ден Коатс, застеріг, що росіяни намагаються підірвати американські демократичні інститути.