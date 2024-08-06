Благодаря Киевстар и "Повернись живим" уже разминировано более 17 тысяч гектаров на Херсонщине

В рамках совместного проекта по гуманитарному разминированию страны Киевстар и фонда "Повернись живим" в начале 2024 года было аккумулировано 180 миллионов гривен. С помощью собранных средств оборудованием было обеспечено 146 саперных групп.

В частности, только бойцы 808-й отдельной бригады поддержки, которые первыми получили помощь, в течение года обнаружили и уничтожили около 2 тысяч взрывоопасных предметов в Херсонской области: от гранат и артиллерийских снарядов до авиационных ракет, мин и ракет РСЗО, информирует 24 Канал.

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В рамках благотворительной инициативы "Нам здесь жить" в июле 2023 года 808-я отдельная бригада Командования Сил поддержки ВСУ получила 6 новых полноприводных пикапов, а также самое необходимое для разминирования оборудование – от щупов и металлоискателей до дронов, раций, взрывозащитных костюмов. Осенью 2023 года бригада получила еще шесть автомобилей и комплектов имущества. В целом силами бригады с использованием полученного оборудования и техники было разминировано уже более 17 тысяч гектаров земли в Херсонской области.

Мы рады, что снаряжение и оборудование, которое мы закупили для саперов, продолжает работать и помогает эффективно и безопасно разминировать украинские территории, спасая жизни военных и гражданских. Прилагая совместные усилия, вместе с государством и нашими партнерами, мы делаем все возможное, чтобы люди возвращались домой. Результаты проекта демонстрируют, что важно и в дальнейшем системно поддерживать саперные группы, поэтому вскоре Киевстар запускает новый сбор для быстрого и безопасного разминирования нашей страны, ведь нам здесь жить,

– комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

Кроме этого, саперные группы, которые были обеспечены в рамках проекта, успешно применяли транспорт и оборудование на Донецком и Запорожском направлениях фронта:

проводили инженерную разведку;

делали безопасные проходы для людей и техники, в том числе и во время штурмов.

Уже через месяц после получения бригадой первой партии пикапов и оборудования новое авто спасло жизнь сапера – вражеский снайпер тяжело ранил бойца в Запорожской области, а сослуживцы смогли быстро эвакуировать его.

Мы живем и хотим жить здесь. Мы должны очистить каждый метр нашей земли для обеспечения мирной жизни,

– говорит Владимир, командир одной из групп.

Напомним, с мая 2023 года продолжался сбор на обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ. Общая сумма помощи от Киевстар на нужды саперов уже составила 31,5 миллиона гривен, еще 30 миллионов гривен перечислили абоненты оператора, которые подключили Суперсилу "Помощь ВСУ". Фандрейзинговая кампания объединила неравнодушных украинцев, иностранных партнеров, абонентов и сотрудников компании, представителей бизнеса и культуры.

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" продолжает аккумулировать средства на обеспечение войска инженерным оборудованием. Поддержать деятельность фонда можно, перечислив донат