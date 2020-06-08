В Ужгороде работает инклюзивная кондитерская. Заведение основали еще в конце 2019 года, однако из-за карантина оно временно не принимало посетителей.

Подготовить начинку, смазать корж или же помыть посуду. С такой работой профессиональному кондитеру Павлу помогают помощники. Их у него 8 и у каждого свой диагноз. Сообщили корреспонденты 24 канала.

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На кухню приходят по очереди и работают по 2 часа в день. За все время Павел стал для них не только авторитетом и другом, но и психологом.

Бывает, что я говорю, а он или она немного теряется. И тогда я понимаю, что лучше отстраниться от работы, пусть отдохнет,

– рассказал кондитер Павел Бодак.

Результат совместных стараний – это аппетитные десерты. Идея инклюзивной кондитерской возникла у Елены. Женщина является мамой парня с синдромом Дауна. Поэтому хорошо знает и понимает эффективность от такой терапии.



Инклюзивная кондитерская / фото Скриншот из видео

"Мы постоянно находимся в гиперопеке. Чтобы наших детей никто не обидел, чтобы они не попали в какую-то ситуацию. Родители начали отпускать своих детей. Дети сами сюда приходят", – сообщила руководитель инклюзивного проекта "Золотые Сердца Закарпатья" Елена Логвиненко.

Женщина сплотила вокруг себя похожие семьи. А силами неравнодушных нашли небольшое помещение, кондитера-волонтера и начали свое дело. После карантина посетители постепенно возвращаются в заведение.

Мы точно не хотим, чтобы к нам приходили из-за жалости. Мы работаем над тем, чтобы у нас был максимально позитивный бренд, кондитерская и чтобы люди сюда приходили, потому что здесь классно, вкусно, весело и интересно. Как в любом другом заведении,

– добавила Елена Логвиненко.

Сейчас инклюзивное заведение только начало работать. Десерты раскупают, однако пока не хватает даже окупить аренду помещения. Со временем мечтают увеличить обороты и взять всех помощников на полноценную работу с зарплатой.

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Основательница Елена разрабатывает учебную программу такого центра, которая может стать основой для создания подобных социальных учреждений в Украине.