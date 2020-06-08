В Ужгороді працює інклюзивна кондитерська. Заклад заснували ще наприкінці 2019 року, проте через карантин він тимчасово не приймав відвідувачів.

Підготувати начинку, перемастити корж або ж помити посуду. З такою роботою професійному кондитеру Павлу допомагають помічники. Їх у нього 8 і у кожного свій діагноз. Повідомили кореспонденти 24 каналу.

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На кухню приходять по черзі та працюють по 2 години на день. За увесь час Павло став для них не лише авторитетом та другом, а й психологом.

Буває, що я говорю, а він чи вона трохи губиться. І тоді я розумію, що краще відсторонитися від роботи, нехай відпочине,

– розповів кондитер Павло Бодак.

Результат спільних старань – це апетитні десерти. Ідея інклюзивної кондитерської виникла в Олени. Жінка є мамою хлопця із синдромом Дауна. Тому добре знає та розуміє ефективність від такої терапії.



Інклюзивна кондитерська / Фото Скриншот з відео

"Ми постійно знаходимося в гіперопіці. Аби наших дітей ніхто не образив, аби вони не потрапили в якусь ситуацію. Батьки почали відпускати своїх дітей. Діти самі сюди приходять", – повідомила керівниця інклюзивного проєкту "Золоті Серця Закарпаття" Олена Логвіненко.

Жінка згуртувала довкола себе схожі родини. А силами небайдужих знайшли невелике приміщення, кондитера-волонтера та розпочали свою справу. Після карантину відвідувачі поступово повертаються до закладу.

Ми точно не хочем, аби до нас приходили через жалощі. Ми працюємо над тим, аби в нас був максимально позитивний бренд, кондитерська і аби люди сюди приходили, бо тут класно, смачно, весело і цікаво. Як у будь-якому іншому закладі,

– додала Олена Логвіненко.

Наразі інклюзивний заклад тільки почав працювати. Десерти розкуповують, однак поки не вистачає навіть окупити оренду приміщення. З часом мріють збільшити оберти і взяти усіх помічників на повноцінну роботу із зарплатою.

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Засновниця Олена розробляє навчальну програму такого центру, яка, може стати основою для створення подібних соціальних закладів в Україні.