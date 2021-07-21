В полиции Киева поступки девушки квалифицировали как совершение разбоя, захват заложников и умышленное повреждение имущества. Вскоре задержанной будут избирать меру пресечения.

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Прокуроры будут требовать, чтобы злоумышленница находилась под стражей.

Девушку проверят психиатры

Следователи установили обстоятельства ограбления банка девушкой. Началось преступление с того, что девушка бросила бутылку с легковоспламеняющейся смесью на пол и подожгла ее.

Впоследствии злоумышленница начала угрожать всем игрушечным пистолетом и требовала отдать ей 15 тысяч гривен.

Во время ограбления в помещении отделения банка находились 5 человек.

Получив деньги, девушка схватила одну из посетительниц и потянула ее к выходу.

Когда злоумышленницу задержали полицейские, та впала в истерику. Девушка представлялась вымышленным именем и говорила, что разграбить банк ей приказал кто-то несуществующий, кто "общается только с ней".

Следователь вынес постановление о проверке состояния психологического здоровья задержанной экспертами.