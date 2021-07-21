У поліції Києва вчинки дівчини кваліфікували як вчинення розбою, захоплення заручників та умисне пошкодження майна. Незабаром затриманій оиратимуть запобіжний захід.
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Прокурори вимагатимуть, аби зловмисниця перебувала під вартою.
Дівчину перевірять психіатри
- Слідчі встановили обставини пограбування банку дівчиною. Почався злочин з того, що дівчина кинула пляшку з легкозаймистою сумішшю на підлогу та підпалила її.
- Згодом зловмисниця почала погрожувати всім іграшковим пістолетом та вимагала віддати їй 15 тисяч гривень.
- Під час пограбування у приміщенні відділення банку перебували 5 людей.
- Отримавши гроші, дівчина схопила одну з відвідувачок та потягнула її до виходу.
Коли зловмисницю затримали поліцейські, та впала в істерику. Дівчина представлялася вигаданим ім'ям та казала, що порабувати банк їй наказав дехто неіснуючий, хто "спілкується тільки з нею".
Слідчий виніс постанову щодо перевірки стану психологічного здоров'я затриманої експертами.