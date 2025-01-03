В начале следующей недели, согласно пожеланиям Иннокентия, состоится его кремация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подругу погибшего Наталью Тренину.

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Что близкие Иннокентия Запоточного говорят о погибшем

Подруга погибшего защитника поблагодарила его за дружбу, сотрудничество и защиту. А также пригласила близких и коллег к ужину в память об Иннокентии.

К ужину приглашаем всех – близких, коллег и друзей из Сангхи. Детали сообщим под этим сообщением, как только станет возможно,

– говорит Наталья.

HR-директор PATRIOT Rental и основательница Film Crew Academy Анна Устенко прокомментировала гибель Иннокентия.

...каждый раз пишу, что это "болезненная потеря и наше сердце разбито", но... Мы просто убиты! Сердце на куски! Честь! Всегда вспоминаем тебя,

– говорит Анна Устенко.

Украинский режиссер Ирина Цилык также вспомнила Иннокентия Запоточного и сообщила, что он мобилизовался всего лишь за два месяца до гибели. Женщина выразила соболезнования всем родным и близким погибшего.

Напомним, что в ноябре 2024 года, незадолго до своего дня рождения, на войне погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович. Украинский защитник учился на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и был основателем Школы свободных искусств.