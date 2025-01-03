Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.
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Погиб защитник Назарий Смоляк
Назарий Смоляк погиб 28 декабря. Украинский защитник отдал жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине.
Назарий – пример несокрушимости духа наших воинов. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким. Вечная слава Герою!
– написал Сергей Надал.
У Великоберезовицкой поселковой общине рассказали, что Назарий Смоляк родом из села Лучка. В ряды ВСУ присоединился в ноябре 2024 года.
Защитнику навсегда 25. У Героя осталась мать и две сестры.
Чин похорон начнется в пятницу, 3 января, в 11:00 в доме Печали в Тернополе. Откуда траурное шествие пройдет на Микулинецкое кладбище.
Похоронят Героя Назария Смоляка на Аллее Славы рядом с другими военнослужащими, которые отдали свою жизнь за независимость Украины.
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Погиб защитник Назарий Смоляк / Фото из фейсбука Великоберезовецкой общины
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Назария Смоляка. Вечная память и слава Герою!